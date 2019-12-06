TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)
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TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİBursa'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulu Cami'de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti.

06.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:48
TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması (3)

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

'ya gelen TBMM Başkanı , Ulu Cami'de ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafıyla sohbet etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur aktaş'ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Şentop, ardından Bursa Valiliği'ne geçti. Burada Vali Yakup Canbolat ve Bursa milletvekilileri ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Panorama 1326 müzesini ziyaret etti.  

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA
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