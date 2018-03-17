TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Gaziantep'te Toplandı

Uyuşturucu madde bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Gaziantep Valiliğinde toplantı yaptı.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, beraberindeki komisyon üyeleriyle Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, komisyonu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, komisyonun bugüne kadar yapmış olduğu değerlendirmeleri öğrenmek istediklerini söyledi.

Komisyon Başkanı Tezcan, Türkiye'nin doğudan batıya uyuşturucu transferi noktasında hedef kavşak haline geldiğini belirterek, "Doğudan batıya doğal uyuşturucu maddelerinin, batıdan da sentetik uyuşturucu maddelerinin transferi noktasında Türkiye ciddi bir hedef ve kavşaktır. Uyuşturucu sadece bir ailenin sorunu değil, bir devleti ve tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir beyin hastalığıdır. Komisyonumuz sadece uyuşturucu değil aynı zamanda internet ve teknoloji gibi diğer bağımlılık yapan konularda da çalışmalar ve araştırmalar yapmakta. Gençlerimizi ve neslimizi, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklardan korumaya çalışacağız. Türkiye bu noktada çok önemli ve hedef bir ülke konumunda, adeta kavşak bir ülke haline gelmiş. Arz ve talebin engellenmesi noktasında güvenlik güçlerimizin tedbir almasıyla alakalı çalışmalar da yapılıyor. Türkiye gerçekten hedef ülke haline geldi. Doğudan batıya doğal uyuşturucu maddelerinin, batıdan da sentetik uyuşturucu maddelerinin transferi noktasında Türkiye ciddi bir hedef ve kavşaktır" dedi.

"Birlik içinde bu sorunun üstesinden geleceğiz"

Birlik içerisinde sorunu aşacaklarını belirten Tezcan, "Son yıllarda özellikle sentetik denilen bir takım uyuşturucu maddelerin çekirdeklerine farklı moleküller maddeler eklenerek yüzlerce yeni ürün ortaya çıkarıldı. Bunlarla mücadele kolay değil, ancak birlik içerisinde bu sorunların üstesinden gelinebilir. Mücadele noktasında multidisipliner bir yapının oluşturularak çalışılmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP