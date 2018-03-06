TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, madde bağımlılığı sorununun, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu olduğunu belirterek, "Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Madde bağımlılığının sadece bireyi değil, aileyi, toplumu ve bütün ülkeyi etkileyen bir sorun olduğunu belirten Tezcan, bu konudaki duyarlılığın arttığına dikkati çekti.

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ise "Yerel Yönetimlerin Uyuşturucu Mücadele Sürecine Katılımı ve Altındağ Örneği" başlıklı sunumunda, tedavi olmak isteyen kişilerin Altındağ Belediyesine başvurduğunu, uzman ekiplerin yaptıkları görüşmelerden sonra tedaviye başlandığını ve bunun iki sene sürdüğünü anlattı.

Veysel Tiryaki, belediye olarak 2014 yılında madde bağımlılığıyla mücadele çalışması başlattıklarını anımsatarak, bu tarihten itibaren her yıl yapılan başvuruların arttığını söyledi.

Tedavi süresince söz konusu kişilere AMATEM ile iş birliği içinde, her iki ayda bir olmak üzere toplam 6 defa çip takıldığını, sosyologlar ve psikologlar eşliğinde tedavilerin gerçekleştirildiğini aktaran Tiryaki, tedavisi olumlu sonuçlanan kişilerin iş bulduklarını ve çalıştıklarını, bu kişilerden 17'sinin de Altındağ Belediyesinde istihdam edildiklerini anlattı.

Türkiye'de yılda 30-40 bin kişinin AMATEM'lere müracaat etmesine karşın, tedavi edilenlerin sayısının ise binlerle ifade edildiğini ve çok düşük olduğunu dile getiren Tiryaki, "Bunu AMATEM'i suçlamak anlamında söylemiyorum. Çünkü oradaki yetkililerle de görüşüyoruz. Uyuşturucu zaten AMATEM'in bahçelerinde satılıyor. Yani bunları gidip gördüğümüzde çok rahat izleyebiliyoruz." diye konuştu.

Madde bağımlılığının, ülkenin en önemli problemlerinden biri olduğunu vurgulayan Tiryaki, Altındağ ilçesindeki madde bağımlılarının ailelerine ilişkin olarak da "Ailelerle ilgili bir suçlama değil, madde kullananların ailelerinin önemli bir kısmının muhafazakar aileler olduğunu görüyoruz. Onun için, yani 'Muhafazakar ailelerde bu tür problemler olmaz' gibi bir algının da kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, "Madde bağımlılığı sorunu, ülkenin önünde en az terör kadar önemli bir konu. Sadece büyük metropollerde değil, Anadolu'da küçük kasabalarda da bunlarla karşılaşıyoruz artık." şeklinde konuştu.

Altındağ Belediyesince komisyona sunulan raporda ise 2014 yılında başlatılan birinci dönem tedavi uygulamalarına katılan 75 kişiden 54'ünün maddeden arındığı, 21 kişinin ise çeşitli sebeplerden dolayı tedavisini tamamlayamadığı kaydedildi.

-Dernek temsilcilerinden bilgi alındı

Sosyal Rehabilitasyon Derneği (REHADER) Başkanı Erkan Arslan, derneklerinin 2011 yılında Konya'daki Romen vatandaşların yaşadığı Yenimahalle'de manevi değerler eğitimi vermek ve sosyal adaptasyonu sağlamak için kurulduğunu aktararak, zor bir alanda uğraş verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar derneklerinde 190 bağımlı ve ailesine destek verdiklerini kaydeden Arslan, derneklerinde rehabilitasyon toplantılarına katılanlardan 22 kişinin normal yaşamlarına devam ettiğini ifade etti.

Bağımsız Yaşam Derneğinden (BAY-DER) Uzman Klinik Psikolog Enes Kartal, bağımlıların bir yere kapatılarak demir parmaklıklar ardında iyileştirilebileceğini düşünmediklerini belirterek, sosyal eğitim merkezli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tedavi sürecine ilişkin bilgiler veren Kartal, 12 basamaklı ve manevi temelli bir tedavi sistemi uyguladıklarını anlattı.

Sivil toplum kuruluşu ve kamu iş birliğinin artırılması gerektiğini kaydeden Kartal, STK'lerin yürütücü, Sağlık Bakanlığının ise yönetici olduğu rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasını önerdi.

BAY-DER Başkan Yardımcısı Regaip Bostan ise bağımlılıkla mücadelenin manevi yönüne dikkati çekerek, bununla birlikte konusunun uzmanlarının çalışmalarının ve eski kullanıcıların tecrübelerinin bu mücadelede başarılı olunmasını sağladığını belirtti.