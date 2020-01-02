TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için toplandı
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TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylamak için toplandı.

02.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:36
TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylamak için toplandı.


TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere 14.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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