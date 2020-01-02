TBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere için toplandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylamak için toplandı.
02.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oylamak için toplandı.
TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere 14.00'de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. - ANKARA
Kaynak: İHA