TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
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TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Eroğlu, suyun hayat demek olduğunu, tüketimine ilişkin planlamanın uzun vadeli olarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Damla sulamanın, tatlı su kaynaklarının tasarrufundaki önemine işaret eden Eroğlu, "Damla sulamaya geçilmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza, bütün kurumlara bildirelim. Buna iktidarı, muhalefeti Meclisimiz tam destek veriyor. Suyu tasarruflu kullanmamız, sulamadaki kayıp oranlarını düşürmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma Seferberliği ilan ettiğimiz gibi 'Modern Sulamaya Geçiş Seferberliği' ilan edelim." şeklinde konuştu.

Komisyonda, Su Grubu, Yeraltı Suları Grubu, Enerji Grubu ve Eğitim Grubu üyeleri sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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