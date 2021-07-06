TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Eroğlu, komisyonda bugün destek gruplarının sunum yapacağını belirterek, rafa kalkacak, tozlu raflarda bekleyecek bir rapor istemediklerini söyledi.

Komisyon bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Selek ise rapor yazım sürecine ve raporun kapsamına ilişkin komisyona bilgi verdi.

Selek, komisyonun şu ana kadar gerçekleştirdiği 23 toplantıda, 73 kurum ve kuruluşu dinlediklerini belirtti.

Komisyonda, İklim ve Meteoroloji Grubu, Orman Grubu, Çevre Grubu, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Grubu ile Tarım Grubu üyeleri de sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay