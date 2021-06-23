TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, "Türkiye, büyükbaş hayvan varlığında özellikle son 20 yılda ciddi bir mesafe aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, "Türkiye, büyükbaş hayvan varlığında özellikle son 20 yılda ciddi bir mesafe aldı. 2002 kıyaslamasına baktığımızda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 83 oranında arttı. Yaklaşık 18,1 milyon büyükbaş hayvan varlığımız var." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığında özellikle son 20 yılda ciddi bir mesafe aldığını belirterek, "2002 kıyaslamasına baktığımızda büyükbaş hayvan varlığımız yüzde 83 oranında arttı. Yaklaşık 18,1 milyon büyükbaş hayvan varlığımız var. Küçük başta da 541 milyonluk küçükbaş hayvan varlığı popülasyonumuz var." dedi.

Bu süre içerisinde gerek hayvan varlığı artışı gerekse de ıslah çalışmaları sonunda da süt üretiminin yüzde 173'lük bir artışla 23 milyon tona ulaştığını belirten Erdurmuş, "Aynı süreçte de kırmızı et üretimimiz 1,2 milyon ton hacme ulaştı. Bu süreçte bal üretimimiz yüzde 40 artışla 104 bin ton, kovan varlığımız yaklaşık yüzde 100 artışla 8,2 milyon kovan, yine ülkemiz için önemli sektörlerden birisi kanatlı sektöründe popülasyon olarak yüzde 53 artış, et üretiminde yüzde 207'lik bir artık söz konusu. Yumurta üretimimizde bu süre içerisinde yüzde 71'lik bir artış kaydetti." diye konuştu.

Mezbahaya gidip kesilmiş hayvanların ortalama kesim ağırlıklarına ilişkin bilgi veren Erdurmuş, "Mezbahane de 1986 yılında 117 kilo ortalama kesim ağırlığı varken 2020 yılı sonuna geldiğimizde yaklaşık 305 kilo karkas ağırlığına ulaştık. Yine küçükbaşta da ortalama 21 kilo karkas ağırlığımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığı açısından Avrupa'da ikinci, dünyada da 22. sırada olduğunu belirten Erdurmuş, Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkelerinde birinci, dünyada da 13. sırada olduğunu kaydetti. Erdurmuş, Türkiye'nin toplam hayvan varlığı açısından da Avrupa Birliği ülkelerinde birinci sırada olduğunu söyledi. Erdurmuş, hayvancılığa ilişkin ithalat ve ihracat rakamlarına da değinerek, "Özellikle süt ve süt ürünlerinde ülkemiz pazarda ciddi söz sahibi. Dünyada ilk 10 ihracatçı ülkeler arasında." dedi.

Erdurmuş, hayvancılık politikaları, desteklemeler ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına ilişkin çalışmaları hakkında da komisyona bilgi verdi.

Milletvekillerinin hayvan sayısına ilişkin eleştirilerini de yanıtlayan Erdurmuş, "Bizim doğru planlama yapabilmemiz adına elimizdeki istatistiki metotların da rakamların da doğru olması lazım. Bu son derece hassas olduğumuz bir alan." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay