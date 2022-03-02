TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu açıldı

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu binasının açılışını yaptı.

Meclis yerleşkesinde yapılan TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılış törenine Şentop ve divan üyeleri katıldı. Şentop ve beraberindekiler kreş bahçesinde ağaç dikerken, çocuklar gösteri yaptı. Şentop, 249 kayıtlı çocuğun bulunduğu, 350 öğrenci kapasiteli kreşi gezdi. Şentop, eski kreşin Meclis yerleşkesinde olmadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan mevcut kreş hacim olarak da azdı ve buradaki ihtiyacı karşılamıyordu. Bunun üzerine burada çocuklarımızın daha mutlu olacağı bir yer, hem velilerinin daha emniyette hissedecekleri bir yer olması hem de sayıca daha fazla çocuğumuza hizmet edebileceğimiz yer olması sebebiyle burayı düşündük. Makul bir süre içerisinde bitti. Ben daha evvel gezdim. 'Hemen burayı açalım' demiştim. Zaten fiilen başladı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meclisimiz için, meclis çalışanlarımız için hayırlı olsun. İnşallah çocuklarımızın sesleri, cıvıltıları, meclisimizdeki çalışmalarla birleşecek ve meclisimize ayrı bir renk katacak" dedi. Konuşmanın ardından TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.