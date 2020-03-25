TBMM koronavirüse karşı hangi önlemleri aldı?
Yoğun bir gündemle çalışan TBMM'de koronavirüs salgınına karşın önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor.
25.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:31
Yoğun bir gündemle çalışan TBMM'de koronavirüs salgınına karşın önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com