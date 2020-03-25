TBMM koronavirüse karşı hangi önlemleri aldı? Yoğun bir gündemle çalışan TBMM'de koronavirüs salgınına karşın önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor.

Yoğun bir gündemle çalışan TBMM'de koronavirüs salgınına karşın önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Kaynak: Dunya.com