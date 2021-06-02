TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Atabek, KKTC ziyaretlerini değerlendirdi
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TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Atabek, KKTC ziyaretlerini değerlendirdi

TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Atabek, KKTC ziyaretlerini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, KKTC ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, KKTC ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atabek, yaptığı yazılı açıklamada, bir dizi ziyaretler gerçekleştirip temaslarda bulunmak üzere dostluk grubu heyeti ile Kıbrıs'a gittiklerini anımsattı.

İlk olarak Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabri ve Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini aktaran Atabek, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumlulukları çerçevesinde milli davaları Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlı olduklarını vurgulayan Atabek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderini kendi kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz. Kıbrıs halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi, öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldiklerini aktaran Atabek, daha sonra iki parlamento dostluk grubu arası toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Atabek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfta bulunarak, "Kıbrıs Türklerini asla kaderlerine terk etmedik, etmeyeceğiz. Sanayiden eğitime, savunmadan bilişime, tarımdan turizme kadar çok geniş yelpazede birbirinden önemli projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Lefkoşa'da birçok esnaf ziyareti yaptıklarını, ziyaretlerde yer yer Sakaryalılara da denk gelerek sohbet ettiklerini belirten Atabek, el sanatları merkezinde iş kadınlarıyla bir araya gelip sorunlarını dinlediklerini, Yeşilırmak köyünde ise çilek topladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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