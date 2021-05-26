TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti KKTC'de temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, KKTC'de temaslarda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, KKTC'de temaslarda bulundu.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin davetiyle ülkeye gelen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki TBMM heyetinde, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek yer aldı.

Heyet ilk olarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabri ve Boğaz Şehitliği ziyaret etti.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM heyetini kabul etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyeti dile getirdi.

"Buradaki duruşumuz ve yaptığımız çalışmalar, Türkiye'nin ve Anadolu'nun Kıbrıs Türkü'ne verdiği destekle daha da anlam taşımaktadır." diyen Tatar, Kıbrıs Türkü'nün çoğunun 1571'de Anadolu'dan bu topraklara geldiğini kaydetti.

Tatar, KKTC'yi daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, dünya kamuoyuna da ülkenin gerçeklerini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin desteği ile siyasetimiz (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) dünya siyasetinde yer bulmuştur. İki devlet meselesi şu anda dünyanın her yerinde konuşulmaktadır. Bizim tuttuğumuz yol, doğru yoldur." dedi.

"Ben Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş'ın ortaya koyduğu siyasetin devamıyım." diyen Tatar, muhalefetin kendisini insafsızca eleştirdiğini ancak dik durmaya devam edeceğini söyledi.

KKTC'nin arkasında 85 milyonluk Türkiye olduğunu Tatar, Türkiye'nin Ada'dan gitmesi halinde Kıbrıs Türklerinin emniyette olamayacağını vurguladı.

"Cumhurbaşkanı olduktan sonra KKTC'de yeni bir sayfa açtınız"

TBMM Dostluk Grubu Başkanı Erdem, Türkiye'den beş milletvekili ile birlikte geldiğini, TBMM'nin tüm vekillerinin KKTC Dostluk grubunun üyesi olduğunu ve hepsi adına selam getirdiklerini söyledi.

Erdem, "Cumhurbaşkanı olduktan sonra KKTC'de yeni bir sayfa açtınız. Miladı dolmuş federasyon ve benzer çalışmaları raftan indirip, bağımsız, eşit iki devlet teziyle Cenevre'deki 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansındaki duruşunuzla müzakerelerde yeni bir sayfa açtınız. Tebrik ve teşekkür ediyoruz." dedi.

Dostluk Grubu olarak Kıbrıs ile ilgili her konuyu takip ettiklerini ifade eden Erdem, KKTC'deki dostluk grubuyla da çalışmalar planlayacaklarını söyledi.

"En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır"

TBMM Heyeti, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Sennaroğlu, TBMM heyetini KKTC'de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır. Geriye kalan her şey bunun üzerine kuruludur." dedi.

Dostluk Grubu Başkanı Erdem, TBMM KKTC Dostluk grubu olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle ve TBMM'nin onayıyla KKTC'de bulunduklarını belirtti ve heyetteki milletvekillerini tanıttı.

Erdem, "İki ülke olarak karşılıklı dayanışmamız, birlikte kaderimiz ve mücadelemiz inşallah hep devam edecek." dedi.

"Başaramayacağımız hiçbir şey yok"

TBMM heyeti, son olarak KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Saner, TBMM KKTC Dostluk Grubu heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ana vatan Türkiye'nin KKTC ile birlikte hareket etmesinin güçlerine güç kattığını söyledi.

Parlamentolar arası iş birliğinin önemine işaret eden Saner, "İki ülkenin parlamentoları birlikte hareket ettiğinde başaramayacağımız hiçbir şey yok." diye konuştu. Saner, ziyaretinden dolayı heyete teşekkür etti.

Erdem ise KKTC'nin günden güne gelişen ekonomisi ve istikrarlı siyasi duruşundan duydukları mutluluğu dile getirerek, 27-29 Nisan'da Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs konferansında değiştirilen yol haritasına değindi.

Bağımsız, egemen iki eşit devlet anlayışını Türkiye'nin de desteklediğini vurgulayan Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye özel önem verdiğini de vurguladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de TBMM heyetine ziyaretleri sırasında eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan