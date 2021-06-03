TBMM KİT Komisyonunda PTT AŞ, 2017-2018 hesapları görüşüldü

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, PTT AŞ'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, PTT AŞ'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonu, PTT AŞ'nin 2017-2018 yılları hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, faaliyet alanlarındaki atılımlarıyla sürekli büyüyüp gelişen şirketin, uluslararası standartlarda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren ve bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden PTT AŞ'nin, geçmişten edindiği tecrübeleri geleceğe taşıyarak ürün ve hizmet çeşitliliğiyle iş ve işlem kalitesini her geçen gün daha da artırdığını belirten Gülten, "Kaliteli ve güvenilir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturan PTT, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir." diye konuştu.

"Şirket 113 milyon posta, 49 milyon kargo gönderisi kabul etti"

Bugün itibarıyla şirketin 4 bin 602 işyeri (11'i mobil işyeri), 42 bin 194 personel, 3 bin 491 PttMatik ve 354 Kargomat ile Posta, Kargo, PTTBank ve Dijital Hizmetler alanlarında hizmet verdiğini anlatan Gülten, şirketin posta ve kargo alanında, yurt içi ve yurt dışı posta, kargo hizmetleri, tebligat ve telgraf, Kargomat, kurye, filateli ve benzeri hizmetleri sunduğunu bildirdi.

Şirketin Evrensel Posta Hizmet Yükümlüsü olarak bu yılın nisan ayı sonu itibarıyla toplam 113 milyon posta, 49 milyon kargo gönderisi kabul ettiğini ifade eden Gülten, 2021 Nisan ayı itibarıyla 354 Kargomat cihazının hizmet verdiğini vurguladı.

Para transferi dünyasının en önemli aktörlerinden olan Moneygram Ödeme Hizmetleri AŞ ile çevrim içi yurtdışı para transferi hizmeti kapsamında iş birliği yapıldığını anlatan Gülten, "Sözleşme imzalanmış ve teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Ulus PTT Merkezinde yapılan pilot çalışma sonucu 19 Nisan'da tüm işyerlerimizde devreye alınmıştır." dedi.

PTT AŞ olarak verilen hizmetler hakkında bilgi aktaran Gülten, 2021 Ocak-Nisan döneminde 7,9 milyon e-Yazışma, 11,5 milyon e-Tebligat hizmetinin verildiğini kaydetti.

"PTTAVM'den kredi kartı, havale ve kapıda ödemeyle alışveriş yapılıyor"

Gülten, "0-30 kilogram arasındaki gönderilerin otomatik olarak işlenmesi ve ayrılmasını sağlayan Otomatik Kargo Ayrım Sistemi (OKAS) ile 0-2 kilogram arasındaki gönderilerin otomatik olarak işlenmesi ve ayrılmasını sağlayan Kargo Ayrım Sistemi (KAS) alınması planlanmaktadır. Alınacak Otomatik Kargo Ayrım Sistemleri, İstanbul ve Ankara'ya kurulacaktır." diye konuştu.

PTT iştirakleri hakkında da bilgi veren Gülten, iştiraklerin ülkenin ihracat hedeflerine katkı sağlanması, KOBİ'lerin dünyaya açılması, 4 aşamalı e-İhracat modelini uygulayarak yerli şirketlere yol göstermek hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İştirak şirketin sunduğu PTTAVM hizmetiyle ülkenin e-Ticaret ve e-İhracat hedeflerine katkı sağlandığını anlatan Gülten, "Her geçen gün büyüyen ve gelişen e-Ticaret platformu üzerinden hizmet sunmak için çalışan PTTAVM, bugün 25 binden fazla tedarikçi firmanın 25 milyondan fazla ürünüyle kullanıcılarına hizmet veren platformda kredi kartı ve havale seçeneklerinin yanı sıra kapıda ödemeyle de alışveriş yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Gülten, yaklaşık 10 milyondan fazla kayıtlı üyesi bulunan platformda, vatandaşa sunulan ürün ve hizmet çeşitliliğinin her geçen gün artırıldığını ifade etti.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından PTT AŞ'nin 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal