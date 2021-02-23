TBMM KİT Komisyonu'nda TEDAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları görüşüldü

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin 15'inde periyodik denetim, 11'inde ise kısmi denetim yapıldığını söyledi.

TEDAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Yapıcı, buradaki konuşmasında, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TEDAŞ'a verilen görev kapsamında, periyodik olarak genel aydınlatma mali denetiminin yapıldığını bildirdi.

Yanmayan armatürlerin denetimi kapsamında, Aydınlatma Mobil Takip Uygulamasının 2019'un başında devreye alındığını dile getiren Yapıcı, "Bu uygulamayla vatandaşlar ihbarda bulunabilmektedir, şikayetin zamanında giderilmemesi durumunda ceza uygulanmaktadır. 2020 sonuna kadar 148 bin 11 kullanıcı tarafından bildirilen 517 bin 76 aydınlatma arızasının giderilme oranı yüzde 98,21 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, geçen yıl elektrik dağıtım şirketlerinin 15'inde periyodik denetim, 11'inde ise kısmi denetim yapılmıştır." dedi.

Yapıcı, TEDAŞ tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yer alan izleme çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından bir sonraki yıl yapılacak olan yatırımların, can ve mal güvenliğini tehdit eden arızaların yoğunlaştığı bölgeler, bağlantı hatları, genişleme ve yeni yatırım önceliklerine göre belirleneceğini ifade eden Yapıcı, "Dağıtım şirketleri tarafından yapılan yatırımların sahadaki uygulamaları yerinde izlenmektedir." diye konuştu.

Yapıcı, Türkiye'deki tüm elektrik kesintilerinin 7 gün 24 saat esasına göre izlendiğini belirtti.

Eğitim çalışmaları

Ömer Sami Yapıcı, kurumda sektör paydaşlarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verildiğini söyledi.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan'da bulunan 5 eğitim merkezinde elektrik dağıtım sektörünün ihtiyacını karşılayacak nitelikte yurt içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Yapıcı, Sudan Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti ve Azerbaycan gibi ülkelere de eğitimler verildiğini kaydetti.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEDAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay