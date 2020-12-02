TBMM KİT Komisyonu

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) Genel Müdürü Mustafa Yılmazer, bugüne kadar ADÜAŞ tarafından yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında elde edilen özelleştirme gelirinin toplam 709 milyon lira olduğunu söyledi.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) Genel Müdürü Mustafa Yılmazer, bugüne kadar ADÜAŞ tarafından yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında elde edilen özelleştirme gelirinin toplam 709 milyon lira olduğunu söyledi.

ADÜAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Yılmazer, burada yaptığı konuşmada, 2007'den bu yana faaliyetini sürdüren şirkete, Kızıldere jeotermal sahasında 269,9 gücünde ilave tesis yapımı için, İkizdere Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kurulu gücünün 18,6 megavattan 27,10 megavata, Tercan HES'in kurulu gücünün ise 15,9 megavattan 17,04 megavata yükseltilmesine ilişkin yatırım onayı verildiğini anımsattı.

Mülkiyetinde bulunan ancak özelleştirme işlemi sonucunda özel sektöre devredilen 9 elektrik üretim santralinin, yapılan devir sözleşmeleri kapsamında denetlenmesi, yeni yatırımlarının onaylanması, her zaman üretime hazır halde tutulmasının sağlanması başta olmak üzere, gayrimenkul özelleştirmeleri değer tespit ve ihale çalışmalarıyla otopark işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren şirketin uzman kadrosuyla kamu kurum ve kuruluşlara değer tespit çalışmaları konusunda teknik destek sağladığını ifade eden Yılmazer, şöyle konuştu:

"Şirketimizde yürütülen özelleştirme ihaleleri kapsamında bugüne kadar elde edilen özelleştirme geliri toplam 709 milyon liradır. Şirketimiz, EXPO 2016 Antalya Fuar Alanı, Aliağa Kombine Çevrim Gaz Türbinleri Santrali, Karakuz maden sahası, Konak Eski Elektrik Fabrikası, İnebolu Limanı ve Şarköy Tekel Eski Şarap Fabrikası gibi nitelikli taşınmazlar başta olmak üzere muhtelif taşınmazın değer tespit raporları ile tanıtım dokümanlarının hazırlanmasında görev aldı. Ayrıca gayrimenkul değerlendirme konusunda önemli deneyimler kazanmış olan şirketimizce, Kütahya'da bulunan bir grup taşınmaza, 'toplu değerleme sistemi' kapsamında yapay zeka tekniklerinden biri olan yapay sinir ağları modeli kullanılarak değer biçildi, bu çalışma satış/özelleştirme amaçlı yapılan ilk toplu değerleme çalışması bakımından önem taşıyor."

Yılmazer, ADÜAŞ'ın 2019'a ait dönem sonu net karının ise 10 milyon 512 bin 777 lira 25 kuruş olduğu bilgisini de paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından görüş ve öneriler sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay