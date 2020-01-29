29.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:48

TBMM KİT Komisyonu, Sayıştay Başkanlığının denetim raporlarının format değişikliğini ele aldı.

Komisyon, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, başkanlığında toplandı.

Sayıştay Başkanlığı yetkilileri, denetim raporlarının hazırlanması süreçleri ve 2017-2018 raporlarının format değişikliğine ilişkin sunumda bulundu.

Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş'in sunumu sonrasında komisyon üyeleri Sayıştay Başkanlığı üyelerine yeni format ile ilgili sorular yöneltti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarının sadeleştirme adı altında sansürlendiğini öne sürdü.

Kurumların yurt dışı iştiraklerinin denetlenmediğini, sadeleştirme adı altında bazı kurumların özellikle 2017 yılı raporunda yer alan bazı bulgularına 2018 yılı raporunda yer verilmediğini iddia eden Yavuzyılmaz, "Bazı kurumların üst düzey yöneticilerinin aylık maaşları daha önceki raporlarda yer alırken 2018 yılı raporunda sadeleştirme adı altında yer almamıştır. Tüm personelin maaşları raporda yer alırken neden üst düzey yöneticilerin maaşları gizlenmiştir. Hazırlanan rapor neden 5 kat sadeleştirilmiştir?" diye sordu.

Bunun üzerine Sayıştay Başkanlığı Bölüm Başkanı Onur Derici rapordaki format değişikliğiyle uluslararası standartlar kapsamında bir denetim yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Bu başarıyı yüzde 80 seviyelerinde yakaladıklarının altını çizen Derici, "Bu bir süreçtir ve standartların tamamını denetim raporlarımızda uygulamak amacındayız. Daha önceki raporların kabarık olmasına sebep olan bilgiler, çeşitli bölümlerde birden fazla kez yer almaktaydı ve kurumun gönderdiği bilgilerdi. Bizim çalışmalarımız sonucu ortaya çıkarılan bulguları kapsamıyor. Sizlerin denetim yönetimi ile ilgili yönelttiği her türlü soruyu ve elde edilen bilgiyi burada not alıyoruz ve hali hazırda çalışan komisyonlara iletiyoruz. Amacımız uluslararası standartlara uygun bir denetim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA