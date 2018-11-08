TBMM Kit Komisyonu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, BOTAŞ için 2017 yılının çok yoğun ve önemli yatırımların gerçekleştiği bir yıl olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1,47 milyar liralık bir yatırım bütçemiz vardı. Bunu yüzde 95 oranında gerçekleştirdik. Bu yatırımlar kapsamında, özellikle doğalgazın yaygınlaştırılması çerçevesinde çalışmalar yaptık. 2002 yılında ülkemizde 5 tane şehirde doğalgaz kullanılıyorken, dün itibarıyla Şırnak hattımıza gaz ulaştırdık. Bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz doğalgazın ulaşmadığı il kalmamış olacak." dedi.

Özcan, BOTAŞ'ın 2015 ve 2016 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu'nda, kurumun faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

BOTAŞ'ın petrol ve doğalgaz taşımacılığı amacıyla kurulduğunu ve kurulduğu günden bu yana bu faaliyetlerini büyük bir özenle ve üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak yerine getirdiğini belirten Özcan, kurumun temel amaçlarından birinin altyapı çalışmalarında doğalgaz arz güvenliği ve sistem güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Özcan, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP) Projesi'nde özellikle Kerkük'te yaşanan belirsizlikler nedeniyle taşımacılığın hedeflenenin biraz altında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Eylül sonu itibarıyla 89 milyonluk bir taşımamız söz konusu. Burada sistemi koruyan bir tarife modelimiz çalışıyor. Ceyhan-Kırıkkale hattımızda geçtiğimiz yılların, üzerinde bir tam kapasite ile çalışıyoruz. Batman-Dörtyol'da 20 milyon varili bulacağız. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC) kapsamında da şu anda 190 milyon varildeyiz. İnşallah yıl sonu hedefimiz olan 250 milyon varili yakalamış olacağız." diye konuştu.

Doğalgaz alanında yeni gelişmelerle birlikte yeni gaz kaynaklarına sahip olmak istediklerini belirten Özcan, kış aylarında hava şartlarının da değişmesi nedeniyle ısınma ihtiyacının ve elektrik santrallerinin üretiminin arttığına, sanayiden de yüksek düzeyde çekişler olduğuna işaret etti.

Özcan, Türkiye'nin doğal gazda en yüksek tedarikçisinin şu anda yüzde 52 ile Rusya olduğa işaret ederek, "Azerbaycan'dan yüzde 12 ama bu oran çok kısa bir süre içerisinde yüzde 15 ve 20'leri bulabilecek düzeyde. TANAP'ın tam kapasitesine eriştiği dönemde inşallah yüzde 20'lere kadar gelmiş olacağız. Bunun yanında İran'dan yüzde 17'sini tedarik ediyoruz. Cezayir yüzde 8 ama yeni yapmış olduğumuz çalışmalarla bu da yaklaşık yüzde 10'ları geçecek. Nijerya'dan şu anda yüzde 2 ama bu rakam yüzde 3 ile 4 arasıda bir yere oturacak. Diğer spotlarla beraber yüzde 9 düzeyinde de diğer sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımlarımız var. 2017 tüketimlerimizde de elektrikte yüzde 42'lik bir tüketim söz konusu. Abonelerimizde yüzde 25, sanayideki tüketimimiz ise yüzde 33 düzeyinde." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Özcan, şunları söyledi:

"2016 yılında yüzde 70'lik bir yatırım gerçekleştirmemiz vardı. 2017, çok yoğun ve önemli yatırımları gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Yaklaşık 1,47 milyar liralık bir yatırım bütçemiz vardı. Bunu yüzde 95 oranında gerçekleştirdik. Bu da bizim kurumsal başarımız anlamında önemli bir yıl oldu. Bu yatırımlar kapsamında, özellikle doğalgazın yaygınlaştırılması çerçevesinde çalışmalar yaptık. 2002 yılında ülkemizde 5 tane şehirde doğalgaz kullanılıyorken, dün itibarıyla Şırnak hattımıza gaz ulaştırdık. Bu bizim 79'uncu şehrimizdi. 2018 yılına 78 ille girdik. Geçtiğimiz sene de 5-6 şehrimizi tamamlamış olduk. Bu sene son kalan 3 şehrimiz var. Bunlar tabi Cumhurbaşkanlığımızın ilk 100 ve ikinci 100 gün hedefleri içerisinde de yer alıyor. Şırnak ilk 100 gündeydi. 80'inci ilimiz Artvin. Artvin'de de kısmetse cuma günü itibarıyla son çalışmalarımızı bitiriyoruz. Artvin'i de inşallah doğalgaz ile buluşturmuş olacağız. 81'inci vilayetimiz Hakkari. Şu anda da arkadaşlar kar altında yaklaşık 3 bin metre rakımda çalışmalarını tamamlamak üzereler. Yıl biterken Hakkari'yi de inşallah gazla tanıştırmış olacağız. Dolayısıyla bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz doğalgazın ulaşmadığı il kalmamış olması."

151 OSB'ye doğalgaz ulaştırılacak

İlçelere doğalgaz ulaştırılması konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Özcan, 2017 yılını 101 yerleşim merkezine doğalgaz sağlayarak kapattıklarını, 2018'in ilk 100 gününde toplam hedeflerinin 40 ilçeye doğalgaz ulaştırılması olduğunu, bunun 36'sının tamamlandığını, hedef kapsamı içinde bu sayıyı 42'ye ulaştırmayı planladıklarını bildirdi.

İkinci 100 gün kapsamında da 38 ilçeye doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiğini aktaran Özcan, "Organize sanayi bölgelerinde (OSB) doğalgaz kullanımıyla alakalı yoğun bir talep var. Bu talebe cevap vermek amacıyla bizim de çalışmalarımız oldukça yoğunlaşmış durumda. Bugün itibarıyla 141 tane OSB'ye doğalgaz arzını gerçekleştirmiş durumdayız. 2019'da da 10 tane OSB'nin de devreye alınmasıyla rakamımızı 151'e ulaştırmış olacağız." dedi.

Özcan, 2017'de 910 kilometrelik bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 14 bin 300 kilometreye ulaştıklarını anımsatarak, 2018'de bin 514 kilometrelik bir yatırım hedefleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Komisyonda daha sonra BOTAŞ'ın 2015 ve 2016 yılına ilişkin hesapları ibra edildi.