TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'de artış gösteren Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte son günlerde artan Kovid-19 vakalarının yayılımın mutant virüsten kaynaklandığını belirtti.

Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile MHP Keşan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Aksal, Edirne'nin salgınla mücadeleyi iyi yöneten kentler arasında yer aldığını söyledi.

Şehirde hızlı yayılan mutant virüsün son günlerde vaka sayılarını artırdığını ifade eden Aksal, "Mutasyonlu bir virüs var, çok hızlı yayılıyor bunun hastalık yapma derecesi nedir çok iyi bilemiyoruz ama tahminimiz daha az hasta yaptığı yönünde, inşallah da öyledir. Edirne'de şu an vakalar istemediğimiz düzeylerde, onun için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

-"Vaka sayıları ev hanımlarında fazla"

Vaka artışının önlenmesi için özellikle maske kuralına harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Aksal, şunları kaydetti:

"Kalabalığın olduğu, mesafenin korunmadığı her ortamda risk vardır. Kongrelere bağlı vaka olduğu yönünde ne de kongrelerle ilgisi yok diyebileceğimiz veri elimizde yok. Bunu bir tek kongrelere bağlamak da çok büyük haksızlık olur. Kongreler kalabalık olabilir ama maske çok önemli. Maske kuralına uyduk.

Bu konuda maske çok önemli. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük ama cenaze, mevlit, taziye gibi yeme içmenin olduğu ortamlarda vakaların artma oranı da çok fazla. Edirne'de Filyasyon Kurulu toplantısına girdiğimde bulaşmanın yüzde 85'inin ev hanımlarında olduğunu öğrendim. Ev ortamında daha çok bulaşıyor. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel