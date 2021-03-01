TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'de artış gösteren Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'de artış gösteren Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

01.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:38
TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'de artış gösteren Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte son günlerde artan Kovid-19 vakalarının yayılımın mutant virüsten kaynaklandığını belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kentte son günlerde artan Kovid-19 vakalarının yayılımın mutant virüsten kaynaklandığını belirtti.

Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile MHP Keşan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Aksal, Edirne'nin salgınla mücadeleyi iyi yöneten kentler arasında yer aldığını söyledi.

Şehirde hızlı yayılan mutant virüsün son günlerde vaka sayılarını artırdığını ifade eden Aksal, "Mutasyonlu bir virüs var, çok hızlı yayılıyor bunun hastalık yapma derecesi nedir çok iyi bilemiyoruz ama tahminimiz daha az hasta yaptığı yönünde, inşallah da öyledir. Edirne'de şu an vakalar istemediğimiz düzeylerde, onun için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

-"Vaka sayıları ev hanımlarında fazla"

Vaka artışının önlenmesi için özellikle maske kuralına harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Aksal, şunları kaydetti:

"Kalabalığın olduğu, mesafenin korunmadığı her ortamda risk vardır. Kongrelere bağlı vaka olduğu yönünde ne de kongrelerle ilgisi yok diyebileceğimiz veri elimizde yok. Bunu bir tek kongrelere bağlamak da çok büyük haksızlık olur. Kongreler kalabalık olabilir ama maske çok önemli. Maske kuralına uyduk.

Bu konuda maske çok önemli. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük ama cenaze, mevlit, taziye gibi yeme içmenin olduğu ortamlarda vakaların artma oranı da çok fazla. Edirne'de Filyasyon Kurulu toplantısına girdiğimde bulaşmanın yüzde 85'inin ev hanımlarında olduğunu öğrendim. Ev ortamında daha çok bulaşıyor. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Sinan Akçıl Sedat Kapurtu Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Edirne'de artış gösteren Kovid-19 vakalarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:06:16. #1.15#
title