TBMM KEFEK Başkanı Aksal ve Başkan Helvacıoğlu Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

Aksal burada, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğaya ve hayvanlara değer vermeyen kişilerin insanlara da saygınının olmayacağını ifade eden Aksal, yaratanın yarattığı her canlıyı en iyi şartlarda yaşatmak gerektiğini vurguladı.

Son günlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Adalar'daki atlarla ilgili gündem olduğunu hatırlatan Aksal, "Bu atların nerede olduğu bilinmiyor. Nerede, kaç tane oldukları bilinmiyor. Bazılarının öldüğünü, bazılarının gerçekten çok kötü durumda olduğunu öğreniyoruz. Ben buradan hayvan hakları savunucularına seslenmek istiyorum; lütfen bunların takipçisi olun. Hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi partili belediye olursa olsun mutlaka bunları takip edin." dedi.

Başkan Helvacıoğlu ise Trakya'nın en büyük, en kapsamlı geçici bakımevine sahip olacaklarını söyledi.

Kısa süre önce büyük bir projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler de büyük bir proje gerçekleştirdik. Triportör verdiğimiz at arabası sahiplerinden atlarını teslim aldık. Burada 104 tane atımızı aldık ve triportörleri verdik. 40 tane daha altımızı alacağız ve yerlerine, 40 tane triportör vereceğiz. Keşan Belediyesi'ne 'atlar nerede' diye sorulması halinde biz de cevabımızı bugün vermek istiyoruz. Atlarımızın dağıtımını belgeli bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi atlar yaşamlarını yeni sahiplerinde devam ettiriyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel