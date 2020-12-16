TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı Açıklaması

16.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:15
TBMM KEFEK Başkanı Aksal,

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarında azalma...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarında azalma meydana geldiğini söyledi.

Aksal, Trakya Üniversitesince online düzenlenen "Pandemide Kadın Olmak" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Kovid-19 salgınının toplumun her kesimini etkilediğini belirten Aksal, salgının özellikle kadınlara olan etkisinin daha ağır olduğunu vurguladı. Kadınların iş yükünün arttığına dikkati çeken Aksal, "Salgın, eğitim, sağlık, ekonomik ve psikolojik anlamda ciddi etkilere neden oldu. Çalışan kadınlarımızı, annelerimizi ve büyüklerimiz ayrı ayrı etkiledi. 'Evde kal' çağrıları devamında online eğitime geçilmesiyle kadınlarımız evlerde birden öğretmen pozisyonuna geçti. Çocuğunun dersini eskisinden daha çok takip eder bir duruma geldi. Evde geçirilen zaman artınca evdeki yük daha da arttı." dedi.

Aksal, salgın döneminde dünya genelinde kadına yönelik şiddet olaylarında artış yaşandığını ifade etti. Türkiye'de alınan önlemler sayesinde kadına yönelik şiddet olaylarının azaldığını anlatan Aksal, şunları kaydetti:

"Biz AK Parti hükümetleri olarak kadının güçlenmesi, hayatının her alanında bulunması ve rol alması için çok büyük girişimlerde bulunduk. Çok önemli işlere imza attık. Kadınlara yönelik esnek çalışma saatleri, annelere süt izni hakkı gibi önemli çalışmalar yapıldı. Pandemi sürecinde dünya genelinde kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Ama Allah'a çok şükür ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki gerek kadın cinayetlerinde gerekse de kadına yönelik şiddet olaylarında düşüş var. Bu bizim için önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB'nin 'Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı
Son dakika gündem: Kılınç, TBB'nin pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısına katıldı
Kadınlar pandemide üretime evde devam ediyor
Kadınlar pandemide üretime evde devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM KEFEK Başkanı Aksal, "Pandemide Kadın Olmak" paneline katıldı Açıklaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:51:40. #1.14#
title