KIRKLARELİ - TBMM KEFEK Başkanı Aksal, partisinin kongresinde konuştu

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Geçen gün CHP'li bir milletvekili meclise çıktı kendi teşkilatlarında son günlerde yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili 'CHP teşkilatlarında taciz ve tecavüzler yaşanıyor ama...

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Geçen gün CHP'li bir milletvekili meclise çıktı kendi teşkilatlarında son günlerde yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili 'CHP teşkilatlarında taciz ve tecavüzler yaşanıyor ama bunun sorumlusu AK Parti' dedi. Bu sadece ucuza kaçmak, kolaya kaçmak olur." dedi.

Aksal, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Kırklareli Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, dünyada olduğu gibi Türkiye nüfusunun da yarısının kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Kadınların en büyük güç olduğunu ifade eden Aksal, kadınların hayatın her alanında merkeze konulması gerektiğini vurguladı.

Ticarette, ekonomide, sanatta kadınlar ne daha fazla yer alırsa o kadar başarılı olunacağını dile getiren Aksal, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınımızı politikalarımızın merkezine koyduk. 2004 yılında anayasamıza kadınlarımıza pozitif ayrımcılık ilkesi getirdik. Dedik ki 'devlet kadının pozitif ayrımcılığın yürütülmesine mükelleftir. 2010 yılında da 'yine kadın erkek eşittir, devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür.' dedik." diye konuştu.

"Onlara göre suçlu belli"

Kadınların her alanda eşitliğinin sağlaması için KEFEK'in 2009 yılında kurulduğunu anımsatan Aksal, kadın haklarının korunması ve gözetilmesi için mücadele edildiğini kaydetti.

HDP'nin ve CHP'nin kadın milletvekillerinin kadın konusu gündeme geldiğinde iktidar partisini suçladığını belirten Aksal, şöyle devam etti:

"Onlara göre toplumdaki kadınlarla ilgili bütün sorunların kaynağı iktidar partisi. Geçen gün CHP'li bir milletvekili meclise çıktı kendi teşkilatlarında son günlerde yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili 'CHP teşkilatlarında taciz ve tecavüzler yaşanıyor ama bunun sorumlusu AK Parti' dedi. Bu sadece ucuza kaçmak, kolaya kaçmak olur.

Bugün sizin teşkilatlarınızda bu taciz ve tecavüzler yaşanıyorsa ilk önce buna sizin el atmanız gerekiyor. Ama biz hiçbir şey duymuyoruz. Bu güne kadar disiplin sürecini başlatıp bu kişileri kapının önüne koymalarını beklerdik ama bırakın kapının önüne koymayı bu insanları tam tersine sesini yükseltenleri, şikayetçi olan kadınlarımıza baskı yapıyorlar."

" İki yüzlülükle kadın meselesi çözülmez"

Kadın hakları sorunlarının çözümünde samimi olunması gerektiğine vurgu yapan Aksal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 520 gündür Diyarbakır anneleri evlat nöbeti tutuyor. Bir anneyi evladından koparmaktan daha büyük bir şiddet olabilir mi? 'Kadın hakları' diyorlar, 'kadına karşı şiddeti araştıralım' diyorlar. Evet tabi ki araştıralım. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına karşı, çocuğa karşı şiddet kabul edilebilir mi?

Siz bir yandan 'kadına karşı şiddet araştırılsın' diyorsunuz, öbür yandan Diyarbakır'daki annelere, dağa kaçırdığınız çocuklara, PKK'lı teröristlere peşkeş çektiğiniz gencecik kızlara, onların ailelerine en büyük şiddeti yapıyorsunuz. Kadın meselesini çözeceksek samimi olmamız gerekiyor. İki yüzlülükle kadın meselesi çözülmez. Sadece kadının adını kullanan partilerle hiçbir yere varamayız."

Kongreye, AK Parti MKYK Üyesi Gerçek Tekin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler ile delegeler katıldı.

Kongrede, AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Hanife Büyükyeğen seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop