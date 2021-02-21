TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Keşan Belediyesini ziyaret etti

TBMM Kadın Erken Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Aksal'a yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İlçenin geleceğine yönelik projeler hazırladıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Büyük ve güzel bir aile olarak gördüğümüz ilçemiz için ihtiyaç duyulan projeleri hızla hazırlayarak, daha huzurlu daha yaşanabilir bir Keşan için gece gündüz çalışacağız. Birlikte düşünüp, birlikte hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar