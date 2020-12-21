TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

21.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:17
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ziyarette, kentte yapılan çalışmalar görüşüldü.

Milletvekili Aksal, Vali Canalp'e çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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