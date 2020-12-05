TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi

05.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:24
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Aksal ve Çolak, yetkililerden bilgi aldı.

Aksal, yol çalışması tamamlandığında vatandaşların daha konforlu seyahat imkanına ulaşacağını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Aksal, "Dünya bir salgınla mücadele ederken biz yatırımlara devam ediyoruz. Mesafeleri kısaltıyor, gönülleri birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

İlgili Haberler

Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı
Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Edirne-Kırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını inceledi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:28:14. #1.14#
title