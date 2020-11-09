TBMM KEFEK Başkanı Aksal DSİ Bölge Müdürü Kuran'ı ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Aksal, DSİ'nin kentte önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Kuran'a çalışmalarında başarı diledi.

Kuran da Aksal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar