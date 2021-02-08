TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçede yürütülen projelere verdiği destekten dolayı Aksal'a teşekkür etti.

Aksal da Balkan'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar