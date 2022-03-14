TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan Antalya Diplomasi Forumu değerlendirmesi Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin bölgesel gücünün bir yansıması olduğunu bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada birçok ülkeden üst düzey diplomatik katılımla gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'nun, Türkiye'nin bölgesel yetkinliklerinin son yıllarda ne denli arttığını gösterdiğini belirtti.

Forumun, başarılı geçtiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada hassasiyetle takip edilen Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bugüne kadar yaşanan tüm hadiselerde bizler olayları sadece diplomatik açıdan değil, insani açıdan da değerlendiren bir politika izliyoruz.

Küresel çapta yaşanan her gelişme karşısında insanlığın ve vicdani sorumluluğun gerekleri de göz önünde bulundurarak hareket edilmeli düşüncesindeyiz. Bölgesel ve küresel bazda saygın ve söz sahibi bir ülke olduğumuzu Antalya Diplomasi Forumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya Demokrasi Forumu'nda Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve milletvekili Fidan Brina Jilta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile hem Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Kapısı Edirne, hem de Türkiye adına istişarelerde bulunduğunu ifade eden Aksal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da görüşme sağladığı, benim de Dostluk Grubu Başkanı olduğum Arnavutluk'un Cumhurbaşkanı Edi Rama ile bölgemiz ile ilgili değerlendirmeler yaptık. İstikrarlı duruşunun bizlere yaşattığı gururla Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu anlamda dünya ülkeleri ile ilişkilerimizi ve söz sahibi bir ülke konumuna gelmemizi gayretleriyle ve çalışmalarıyla destekleyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu denli birliktelikler tüm dünyada daha çok katılımla, genişleyerek kapsayıcılığı artmalı ve hepimizin birlikte yaşadığı bu dünya için barış ve huzur odaklı görüşmelerimiz devam etmelidir. Ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın bu amaçla gösterdiği hassasiyeti tüm ülkeler ve liderler göstermelidir."