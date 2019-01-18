TBMM Kefek Alt Komisyonundan Önemli Hamle

Gençlerin matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Alt Komisyonu harekete geçti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın başkanlığını yaptığı Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, alanında uzman isimleri dinledi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Uzmanı Esra Kayış, komisyona "Geleceğin tasarımı için STEM eğitimi" başlığıyla sunum yaptı.

Komisyon toplantısına ilişkin değerlendirme yapan Komisyon Başkanı Bakbak, bundan sonraki süreçte ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve belediyelerden bilgi almayı, ilgili birimlerdeki çalışmaları gözlemlemek amacıyla yerinde incelemeler yapmayı planladıklarını belirtti. İngilizce "Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik"in kısaltması olan STEM eğitiminin önemine değinen Bakbak, "Var olan insan kaynağımızı daha etkin kullanmak, ülkemizin gelişimine özellikle kızlarımız aracılığıyla kadın zekasını ve becerisini daha fazla yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknoloji politikalarının ülkelerin refah seviyesini belirlediğinin altını çizen Bakbak, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kore gibi birçok ülkede matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarını kapsayan eğitimin temelden başlayarak üniversiteye doğru ilerlediğini anlattı.

"Gençlerimizi, gelecek nesillerimizi matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirmeliyiz"

Bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin ön plana çıktığını vurgulayan Bakbak, şunları kaydetti:

"Bizler 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşarken en büyük gücümüzün dinamik ve genç nüfusumuz olduğunu unutmamalıyız ve bu güçten en üst düzeyde yararlanmalıyız. Bugün dijitalleşen dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman gelecek 20 yıl içinde sayısal mesleklere duyulacak ihtiyacı kestirmek çok da zor değil. İşte bu nedenle gençlerimizi, gelecek nesillerimizi matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönlendirmeliyiz. Bu alanlarda kızlarımızdan da istifade etmeliyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin potansiyeli yüksek, yeter ki onları yüreklendirip, ihtiyaçları olan desteği sunalım. Okullarımızda gençlerimiz özellikle inovasyon ve teknoloji alanında çok başarılı projelere imza atıyorlar. Onlardan birkaçını hatırlatmak gerekirse meslek liseli öğrencilerimiz bir ısıtıcı tasarlıyor, öyle bir ısıtıcı ki içindeki paneli kola kutularından, bildiğimiz teneke kutulardan yapıyorlar. Hiçbir motoru yok, alttan soğuk havayı alıp üstten sıcak hava şeklinde çıkarıyor, böyle bir güneş paneli oluşturuyorlar. Örnekleri çoğaltmak da mümkün, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edip depolayan ve cihazları şarj edebilen çanta, yangın söndürücü drone, yine tam bir inovasyon örneği olan su boruları ile yapılan drone, uzaktan kumandalı robot vinç projesi. Bu projeler gençlerimizin potansiyelini en güzel şekilde ispatlıyor. Bizler bu nesli güçlendirmeliyiz ki, ülkemiz gücüne güç katsın. Bu neslin projeleri okul depolarında çürümesin istiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız büyüyünce ne olacaksın sorusuna öğretmen, doktor cevabının yanında uzay mühendisi, teknoloji mühendisi ya da gen mühendisi de diyebilmeliler. Bu konuda bizlerin görevi hem toplumsal algıyı değiştirmek hem de eğitim sistemimizde bu konuda yenilikler yaparak bilim ve öğrenmeye aşık analitik beyinler yetiştirmek olacak. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında komisyon üyelerimizle gelecek nesillerimizi STEM alanlarına yönlendirmemiz için yapılması gerekenleri ele alacağız. Hedefimiz bu konuda ülkemizi daha üst noktaya taşımak olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA