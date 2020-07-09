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TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ve Divan üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
09.07.2020 02:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 02:28

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ve Divan üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Temmuz 2020 tarihli 108'inci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir" denildi.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararda ise AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un TBMM Başkanvekilliğine seçildiği ifade edildi.

TBMM İdare Amirliğine ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un getirildiği belirtildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez Kaplan'ın seçildiği bilgisine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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