'
TBMM kararları Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM kararları Resmi Gazete'de

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ile Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de
09.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 09.07.2020 02:09

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ile Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Temmuz 2020 tarihli 108'inci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararda ise AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un TBMM Başkanvekilliğine seçildiği belirtildi.

TBMM İdare Amirliğine ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un getirildiği kaydedildi.

Katip üyeliklere ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez Kaplan'ın seçildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın Spor
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu Güncel
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 3. Sayfa
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı Güncel
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Berat Albayrak Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: TBMM kararları Resmi Gazete'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 02:20:36. #1.14#
title