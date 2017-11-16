TBMM Kararları Resmi Gazete'de

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılması ile bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılması için komisyon kurulmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, çölyak hastalığının teşhis aşamasının, sebeplerinin, sonuçlarının ve bu hastalığa maruz kalanlara sağlanabilecek yardımların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesine ilişkin oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 7 Kasım tarihli 18'inci birleşiminde 19 Kasım tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.



Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ve bu araştırmayı yapacak komisyonun 15 üyeden kurulmasına Genel Kurulun 7 Kasım tarihli 18'inci birleşiminde karar verildi.



Başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminden itibaren 3 ay görev yapacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.