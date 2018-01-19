Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, TBMM Genel Kurulunun 16 Ocak tarihli 49'uncu birleşiminde alınan kararla 25 Ocak tarihinden itibaren bir ay uzatıldı.