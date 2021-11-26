TBMM KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ'TAN BELEDİYEMİZE ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Tbmm Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adıyaman Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri' konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere geldiği Adıyaman'da, Belediyemimi de ziyaret ederek Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç tarafından kapıda karşılanan TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, daha sonra başkanlık makamına geçti. Burada misafirlerine "hoş geldiniz" diyen Başkanımız, sürdürülen belediyecilik çalışmalarıyla ilgili Kamu Başdenetçisi Malkoç'a bilgi verdikten sonra heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç ise Adıyaman'ın ülkenin en önemli ve güzide şehirlerinden birisi olduğunu söyleyerek, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkanımıza yazdığı kitapları hediye ederken, Başkanımız da ziyaret anısına Kamu Başdenetçisi Malkoç'a Adıyaman hatırası olan el işlemeli bakır tepsi seti hediye etti.

Başkanlık makamındaki ziyarete Kamu Başdenetçisi Malkoç'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile partililer eşlik etti.

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