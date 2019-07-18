TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek
TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek.
TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek.
TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim'de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri
13:53 İçişleri Bakanlığı: "Düzce'de 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır"