TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak
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TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak

09.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:08
TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek görüşüldü.

Önergeler üzerindeki müzakerelerin ardından yapılan oylamada, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşacak ve ilk etapta 3 ay görev yapacak.

Komisyon, görev süresince elde edeceği veriler ve değerlendirmeler doğrultusunda bir rapor hazırlayacak. Rapor, daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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