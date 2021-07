TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın ile erkek arasında eşitlik sağlanmadan kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı olunamayacağını söyledi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Öztürk, kadına yönelik şiddetin, kadınların yaşam, sağlık, beslenme, eğitim, toplumsal ve ekonomik yaşama katılım gibi temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden önemli bir toplumsal sorun olduğunu belirtti.

Dünya Ekonomik Forumunun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre Türkiye'nin, 2020 yılına göre 3 sıra gerilediğini, 156 ülke arasında 133'üncü sırada yer aldığını anlatan Öztürk, aynı raporda Kovid-19 salgını öncesi cinsiyet eşitsizliğinin 100 yıl içinde son bulmasının beklendiğini, ancak bunun salgının kadınlar üzerindeki negatif etkisiyle 135,6 yıla çıktığını ifade etti.

Kadın erkek eşitliğine ulaşım süresinin 36 yıl daha uzamasının bir neslin daha cinsiyet eşitliği olan bir dünya göremeyeceği anlamına geldiğinin altını çizen Öztürk, "Kadına yönelik şiddetin çok çeşitli nedenleri var. Bu nedenlerden öncelikli olarak gördüklerimiz; ekonomik eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eşitsizliği körükleyen politikalar, zayıf ekonomik güvence ağları, yasaların uygulanmasındaki yetersizlikler, şiddeti pekiştiren kültürel normlar, yoksulluk, işsizlik, psikolojik bozukluklar ve toplumsal travmalar, doğuştan itibaren egosu şişirilmiş kendine güvensiz korkak erkekler..." diye konuştu.

Öztürk, ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametreler arasında kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine verilen değer ile bu yönde atılan adımların bulunduğuna dikkati çekerek, ekonomik kalkınmanın temel taşlarından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece ülkelerin değil, küresel ekonominin de iyileştirilmesi için atılması gereken ilk adım olduğunu aktardı.

"Doğuranın, dokuyanın, üretenin, yaratan ve koruyanın kadın olduğunu görüyoruz, buna rağmen tek kanatla uçuyoruz" diyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu nedeni olumluya çevirmek hepimizin elindedir. Problemin engellenmesi için toplumsal kurumlar mutlaka iş birliği içinde çalışmalıdır. Her şeyden önce milli politikalar gereklidir ve konunun devletin her kademesi tarafından sahiplenilmesi son derece önemlidir. Kadın erkek eşitliği sağlanmadan kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı olunamaz. Cinsiyet ayrımcılığını engellemeye yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, ayrımcılığı caydırıcı birtakım tedbirler alınmalıdır. Şu an devlet ve kurumlarda bazı mevzuat var ama yeterli zorlayıcılığı olmadığını düşünüyoruz. Değişime önce kendimizden başlamalı, dilimize yerleşen kalıplardan, bilinçaltımıza yerleşen ön yargılardan kurtulmalı, kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek, eğitmek için hep birlikte çalışmalıyız."

"TBMM'de kadın temsil oranını yüzde 18,1'e çıkarmış bir irade var"

Komisyon Başkanı Çalık, Öztürk'ün, "Değişime önce kendimizden başlamalıyız." sözünün doğru olduğunu dile getirerek, kadın temsilinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

TOBB'un 21 üyeli yönetim kurulunda, 30 ilin ticaret ve sanayi konseyinde, 17 üyeli ticaret adaları konseyinde, 5 üyeli hesap inceleme komisyonunda ve aşağı doğru inildiğinde hiçbir komisyonda kadın üyenin bulunmadığına işaret eden Çalık, şunları kaydetti:

"Yüzde 90 oranında kadın temsilinin olmadığı bir TOBB var karşımızda. Sizi çok güçlü bir kadın olarak görüyorum. Bu konuda 'hepimiz kendimizden başlamalıyız.' dediğimizde siyasi parti olarak kadın temsil oranlarını üretim kademelerinde yüzde 30'un altına düşürmedik. MKYK'de de illerimizdeki teşkilatlarımızda da kadın temsili bizim için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'de seçme ve seçilme hakkına sahip olmamıza vesile olmasından sonra TBMM'de 4,1'lik kadın temsil oranını yüzde 18,1'e çıkarmış bir irade var. Bu konuda iş dünyasında kadınlarımıza haksızlık yapıldığını düşünüyorum. TOBB'un gücünü biliyorum, küresel cinsiyet eşitsizliğindeki 133'üncü sıradaki yerimizde TOBB'un etkisini unutmamak lazım. Kadın erkek fırsat eşitliğinin yakalanması gerektiğini düşünüyorum. Ben kadınla önce kadınların eşitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasi irade olarak, Gazi Meclis olarak biz bunun için mücadele ediyoruz. Bu konuda iş dünyasının da bu mücadeleye ortak olması bizi çok mutlu eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen