TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı
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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi en temel hedefimizdir.

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi en temel hedefimizdir." dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Çalık, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin uluslararası ve ulusal düzeyde alınan önlemlere rağmen ekonomik gelişmişlik seviyesi fark etmeksizin bütün toplumlarda yaygın olarak görülmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de kadının konumu ve toplumsal alanda güçlenmesi için yapılan çalışmalara değinen Çalık, şunları kaydetti:

"Komisyonumuzun bir tek amacı var; siyasallaştırmadan kadına yönelik şiddeti önlemek. Bunun için siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm mücadelemizi; devletimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, medyamızla birlikte bir zihinsel değişim ve dönüşüm yapalım, bu değişim ve dönüşümle birlikte kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıralım isteriz. Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi en temel hedefimizdir. Şiddetle mücadele güçlü koordinasyon ve sektörler arası çok iyi bir iş birliğini gerektirir."

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayan Çalık, kanun ve diğer mevzuatın uygulanmasından kaynaklı yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerini de sivil toplum örgütlerinden beklediklerini kaydetti.

Toplantıya, Bilge Kadın Araştırma Merkezi (BİLKA), Türkiye Aile Platformu'nu temsilen İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER), Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği'nden temsilciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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