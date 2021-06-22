TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Hem kamu yayıncısı olarak hem de Türkiye'nin uluslararası alanda yayın yapan en büyük kanalı olarak üzerimize kadının temsili noktasında büyük görevler düşmektedir.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Hem kamu yayıncısı olarak hem de Türkiye'nin uluslararası alanda yayın yapan en büyük kanalı olarak üzerimize kadının temsili noktasında büyük görevler düşmektedir." dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Genel yayın yapan kanal temsilcilerinin sunumlarının yer aldığı komisyon toplantısının açılışında konuşan Çalık, çok boyutlu bir sorun olarak kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadınları değil tüm toplumu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddet sorununun çözümünde topyekun bir mücadelenin önemine işaret eden Çalık, "Kadına yönelik şiddet sorunun çözümünde toplumun meseleye yönelik bakışının doğru inşası önem arz etmekte. Özellikle medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir yayın dili benimsemesi kamu algısının ve karar mercilerinin düşüncelerinin şekillenmesinde büyük önem arz ediyor. Geniş kitlelerde büyük etkisi olan medyanın kadına yönelik şiddeti haberleştirirken, yayınlarken sorumlu yayıncılık ilkesiyle hareket etmesi bizim en önemli temennimiz." diye konuştu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Kurum olarak dramadan, eğlenceden kültür sanata, çocuk kanalından müzik kanalına, haberden spora, belgeselden sinemaya kadar onlarca farklı alanda yurt içinde ve yurt dışında yayın yaptıklarını hatırlatarak, "Hem kamu yayıncısı olarak hem de Türkiye'nin uluslararası alanda yayın yapan en büyük kanalı olarak üzerimize kadının temsili noktasında büyük görevler düşmektedir." ifadesini kullandı.

TRT'deki yayın strateji merkezinin çalışması hakkında bilgi veren Eren, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun ihtiyaçlarını tespit etmek için kurduğumuz bu merkez, bünyesinde istihdam ettiği uzmanlarla ihtiyaç duyulan alanlarda özel raporlar hazırlıyor. Raporları hazırlarken tamamen verilere dayanıyoruz, alanında uzman akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşları veya kamuda bu alanda yatırım ve araştırma yapmış kurumlarla birlikte çalışıyoruz. Son raporumuzdan birisi de 'kadın tema raporumuz' idi. Kadın ve kadına şiddet teması üzerinde raporlar hazırlayan TRT, bu raporlardan elde ettiği verileri de yapımcı ve yaratıcı ekiplerle paylaşıyor. Türkiye'deki, yaratıcı ekosistem dediğimiz, dramaları oluşturan yapımcılar ve senaristlerin de bazı ön kabulleri vardır. Bunlar da zaman içerisinde Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla toplumun beraber gelişmesiyle birlikte senaristler, yapımcılar, yönetmenler, oyuncularda bu konudaki hassasiyet artmaktadır."

"Kadın tema raporu"nun sonuç bölümüne dikkati çeken Eren, TRT olarak "Özü Sözü İnsan" mottosuyla özetlenmiş yayın felsefesini, kadın bağlamında da temel referans noktası olarak aldıklarını söyledi. Eren, bundan hareketle de kadının öncelikle insan olduğu, her insanın biricik olduğu fikriyle yola çıktıklarını belirtti.

Türk medyasında kadın temsilinin ortalamanın üzerinde olduğunu ifade eden Eren, Türkiye'de medyanın kadın konusunda da hassas olduğunu söyledi.

"Amacımız kadınların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık oluşturmak"

TRT 1 Drama Müdürü Şaban Şikar, TRT'nin, filmler ve dizilerde kadın temsilinden haberlerde kullanılan dile kadar büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Amaçlarının kadınların yaşadığı sorunlara karşı toplumda yüksek seviyede farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Şikar, "Bizler dizilerimizde kadınlara, 'şiddet, kıskançlık yahut kısıtlama asla bir sevgi gösterme biçimi değildir' mesajını veriyoruz. Kadınlara, 'şiddeti asla kanıksamayın', 'şiddete karşı kendini korumak için neler yapabileceğin ve hukuki hakların konusunda bilinçli ol.' mesajını da mutlaka veriyoruz. Erkeğe verdiği mesajlara gelince, 'şiddet cezası olan bir suçtur', 'hiçbir sebep, şiddet için meşru bir sebep değildir', 'şiddet, hiçbir sorunu çözmediği gibi sorunları büyütür ve aile birliğini sarsar', 'bir kadını dövmek yeterli ve güçlü olmak demek değildir', 'duygularını ve öfkeni kontrol etmeyi ve sağlıklı yollarla dışarı vurmayı öğrenmelisin' mesajını veriyoruz." şeklinde konuştu.

CHP'den komisyondan çekilme kararı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, kanal temsilcilerinin sunumlarının ardından yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet karşısında uygulamada var olan eksikliklere dönük demokratik bir ortamda karşılıklı istişareyle çözüm üreteceğine olan inançlarıyla bu komisyona katıldıklarını söyledi.

Komisyon kurulurken var olan beklentilerinin gerçekleşmediğini gördüklerini söyleyen Taşçıer, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulan bir komisyonda evrensel temel insan haklarını savunmak durumunda kaldığımız ve kadının ikinci sınıf insan olmadığını ifade etmemizin gerektiği bir konuma gelmekten üzüntü duyuyoruz. Bizim için bu komisyonun işlevi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade iktidarın İstanbul Sözleşmesinden çıkma rezaletini gölgelemektir. Cumhur İttifakı'nın bizleri figüran haline getirme çabası içine girerek kendi gündemlerini tatbik etmek ve son olarak komisyon raporunda sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz CHP olarak bugün itibarıyla komisyondan çekiliyoruz. Biz bu komisyondan çekilirken şunun da altını çizmek istiyorum. Bu toplumda her bir kadın eşit, özgür bireyler olana, insan haklarına uygun yaşanabilir bir Türkiye kurulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kararlı mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çıkma kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz'dan önce de sonra da devam edecektir."

Taşçıer'in konuşmasının ardından CHP'li üyeler komisyon salonundan ayrıldı.

"CHP'nin tavrı maalesef çözüme yönelik değil"

Komisyon Başkanı Öznur Çalık, komisyonu kurarken temel hedeflerinin kadına yönelik şiddetle mücadele için bütün siyasi partilerin, bütün aktörlerin masada olması, söylemler ve uygulamaların, varsa aksaklıklarının düzeltilmesi olduğunu dile getirdi.

"Biliyoruz ki biz, CHP'nin tavrı maalesef çözüme yönelik değil, bir kez daha kargaşaya yönelik. Biz biliyoruz ki, kadına yönelik şiddetle ilgili yapmamız gereken mücadele, ortak bir mücadele." diyen Çalık, şu ifadelere yer verdi:

"Her daim olduğu gibi 20 yıldır çok önemli yasal düzenlemeler yaptık, uygulamalarımızda çok önemli yollar kat ettik. Bundan sonra da önemli adımlar atmaya ve uygulamadan kaynaklanan varsa sorunları çözmeye emin adımlarla devam edeceğiz. CHP'nin komisyon üyesi milletvekilleri toplantıya bundan sonra katılmayacaklarını ifade ettiler. Araştırma Komisyonumuz; uygulamalarında, içtüzük ve teamüllerinde herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. Biz uygulamalarımızı içtüzük çerçevesinde yaptık. Bundan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede komisyon üyesi arkadaşlarımızla ve katılımcılarımızla birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan