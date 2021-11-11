TBMM Kadın İstihdamının Artırılması Alt Komisyonu toplandı

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış, "Ülkemizde iki yıl öncesine kadar 150'ye yakın kooperatif bulunurken, şu an bu sayı 817'ye ulaşmış durumda." dedi.

KEFEK bünyesinde kurulan Tbmm Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cenkış, kadın kooperatifçiliğinin ilk örneğinin, 1883 yıllında İngiltere'de görüldüğünü ve tarihsel süreçte dünyanın birçok ülkesine dağıldığını belirtti.

Bu faaliyetin Türkiye'de ise 2000 yılında hayata geçirildiğini ve son 10 yıl içinde sayılarında çok fazla artış görüldüğünü ifade eden Cenkış, kooperatif kurmanın kolay, ancak sürdürülebilirliğini sağlamanın zor olduğunu dile getirdi.

Yedi kadının bir araya gelerek kooperatif kurabildiğini aktaran Cenkış, sürdürülebilir olma adına pazarın istediği üretimin yapılmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde iki yıl öncesine kadar 150'ye yakın kooperatif bulunurken, şu an bu sayı 817'ye ulaşmış durumda. Farklı şehirlerden güzel üretim örnekleri var. Bakanlık olarak gelen talep doğrultusunda gerek kuruluş aşamasında, gerek faaliyetleri dönemlerinde danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Çok rahat bize ulaşabiliyorlar. Şu an gündemde kooperatiflerin desteklenmesi programını yürütüyoruz. Temel olarak tüm kooperatifleri içeren bir program. Amaç, bu kooperatiflerin üretime ve istihdama katkılarını artırmak. Bu programda sağlanan mali destek son iki yılda sadece kadın kooperatiflerine tahsis edildi. Desteklerimizin üst sınırı makine ve ekipmanda 200 bin, fuar desteklemelerinde 30 bin, nitelikli personelde ise bir personel için 30, ikinci personel için 60 bin lira. Bunlar karşılıksız hibe desteği. Kadın kooperatiflerine proje tutarının yüzde 75'ini hibe olarak veriyoruz. Geçen yıl 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14 milyon lira destek sağladık. 2021 yılında bu ilgi biraz daha arttı. Bütçe desteği verdiğimiz kadar veremediğimiz proje de oldu. Bütçe imkanları nedeniyle bu sene içerisinde de yine 59 farklı ilden kadın kooperatiflerine destek verdik. 145 kooperatif ve bunların 157 projesi uygun görüldü. Destek verdiğimiz hibe tutarı ise yine 14 milyonu aştı. Geçen yıl 149, bu yıl ise 157 projeye destek vermiş durumdayız."

Sunumun ardından kadın kooperatiflerinin iyi örneklerinin faaliyetlerine ilişkin video gösterimi gerçekleştirildi.

"Kooperatifçilikte sürdürülebilirlik çok önemli"

Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek de izledikleri görüntülerde, üreten kadınların hayata bakış açılarının değiştiğini, çok rahat bir şekilde görme imkanı bulduklarını söyledi.

Kooperatiflerin, kadınların hayatlarına dokunduğunu ve aynı zamanda üyelerinin mevcut potansiyelini ekonomiye çevirdiğini vurgulayan Atabek, "Kooperatifçilikte sürdürülebilirlik çok önemli. Bunun için de her konuda verilen destek daha da önemli. Çünkü bu kooperatiflerde bulunan kadınların birçoğu hiçbir zaman iş hayatının içinde olmamış kadınlar ve bu kooperatif sistemi olmasa belki hiçbir zaman iş hayatına katılamayacaklar. Özellikle kadın kooperatiflerine destek verilmesinin önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de kadın girişimci potansiyelinin artırılmasına yönelik yürüttükleri faaliyetler ve hedeflere ilişkin sunum yaptı.

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