TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 'kadın kooperatifçiliği' sunumu

SAKARYA (DHA) - Tbmm Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkililerini dinledi. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Seçkin Cenkış, kadın kooperatifçiliği ile ilgili sunum yaptı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı. Komisyon, 11'inci Kalkınma Programı'nda yer alan, değişen ihtiyaçları ve koşulları da gözeterek kadınların iş gücü piyasalarına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı politika izlemesine katkıda bulunmak amacıyla ilgili uzmanları dinlemeye devam etti. Bugünkü toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TOBB yetkilileri dinlendi. Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Seçkin Cenkış, kadın kooperatifçiliği ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kooperatiflerin kadınların hayatlarına dokunduğunu dile getiren Erkan, mevcut potansiyellerini ekonomiye de çevirdiklerini söyledi. Kooperatifçiliğin aynı zamanda kadınların bakış açısında değiştirdiğini belirten Erkan, "Kendilerini çok daha işler hissediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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