TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal: "Sözleşme değil, kanunlar kadını korur"
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal: "Sözleşme değil, kanunlar kadını korur"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Sözleşme değil, kanunlar kadını korur.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal:
07.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:39

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Sözleşme değil, kanunlar kadını korur." dedi.

Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve il yönetimiyle Demokrat Parti İl Başkanı İbrahim Özyılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Aksal, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalarda bazı kişi ve grupların hakarete varan bir dil kullandığını söyledi.

Aksal, Türkiye'nin 2011'de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ayrımcılığın engellenmesine yönelik maddeler bulunduğunu hatırlattı.

Sözleşmeyle ilgili farklı görüşler olduğunu belirten Aksal, şöyle konuştu:

"Bir yandan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsak, bunu, dünyanın sonu olduğu, kadın cinayetlerinin artacağı, kadına karşı şiddetin artacağı ve kadının bütün güvencesinin İstanbul Sözleşmesi olduğu boyutuna getiren bir kesim var. Öbür kesimde de İstanbul Sözleşmesi bütün kötülüklerin anasıdır. Aile yapımızda bir problem varsa ve toplumda belli sorunlar varsa bunun bütün nedeni İstanbul Sözleşmesi'dir gibi bir görüş var."

Kadınların haklarının kanunlarla güvence altında olduğunu vurgulayan Aksal, şöyle devam etti:

"Sözleşmede kadının korunmasına ve şiddetin engellenmesine ilişkin maddeler vardır. Ama iki ucun da savunduğu kadar bir şey yoktur. Sonuçta bir sözleşmedir. Sözleşme değil, kanunlar kadını korur. Biz aile yapımızı koruruz. Aile yapımıza sahip çıkmamız gerekenler bizleriz.

Ama tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyin veya desteklemeyin herkes diline dikkat edecek. Her iki kesim de diline dikkat edecek. Hiç kimse başkalarına hakaret etme hakkına sahip değil. Onun için taraf da olabilirsiniz karşı da olabilirsiniz ama lütfen herkes konuşurken dikkatli olsun."

"Edirne'de karantinaya alınmış hiçbir ilçemiz ya da köyümüz yok"

Aksal, bir gazetecinin sorusu üzerine, Edirne'de Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınmış hiçbir ilçe ya da köy bulunmadığını belirterek, "Sadece vaka görülen birkaç apartmanda karantina tavsiyesi oluyor. İnsanlara dikkatli olması yönünde tavsiyeler var. Ancak ne Enez ne de başka bir ilçemizde karantina var." dedi.

Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Aksal, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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