TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, komisyonun yaklaşık bir yıllık aradan sonra toplandığını, komisyon üyesi 9 milletvekili arkadaşlarının toplantı taleplerinin yerine getirilmediğini, kadınların birçok sorunu varken, toplantı taleplerinin karşılanmamasının içtüzük ihlali olduğunu ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de kadın sorunlarını partiler üstü bir bakış açısıyla ele aldıklarını, verdikleri kanun tekliflerinin değerlendirilmediğini ve komisyonun gerçek işlevini yerine getirmesi konusunda sıkıntılar olduğunu iddia etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise iktidarları döneminde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını ve İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Hükümetin hiçbir şey yapmıyormuş gibi itham edilmesini doğru bulmadıklarını kaydeden Nergis, "Kadına karşı şiddet konusunda da ilgili bakanlıklar birçok toplantı yaparak önemli çalışmalar yaptı. Attığımız adımlar 'kadına karşı şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla hareket ettiğimizi gösteriyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bir ülkenin kalkınmasının kadın erkek eşitliğinden geçtiğini, bu nedenle de Türkiye'de eşitlik bakanlığının kurulması gerektiğini ifade etti.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren Komisyon Başkanı Aksal, önümüzdeki süreçte 2021 yılı yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

KEFEK'in çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Aksal, vatandaşların komisyona bireysel şikayetlerinin devam ettiğini, komisyon bünyesinde kurulan uzmanlar bu başvuruları takip ettiğini aktardı.

Aksal, "Pandemi nedeniyle sadece KEFEK değil, diğer komisyonlar da yeteri kadar toplanamadı. Bundan sonraki süreç içerisinde daha sık toplanmaya çalışacağız. Komisyon bünyesinde alt komisyonlar kurmak istiyoruz, bu nedenle de komisyon üyelerinin katkılarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta