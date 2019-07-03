TBMM İstanbul Sözleşmesi alt komisyonu toplandı

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemelerinin oluşturulması, bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadroların atanması gerektiğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında toplandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Hukuk Komisyonu Başkanı Canan Sarı, komisyona yaptığı sunumda, şiddetin insanlığın en büyük sorunlarından biri olarak varlığını sürdürdüğünü, karşılarına en çok kadına yönelik şekilde çıktığını dile getirdi.

Medyaya yansıyan kadın cinayetlerinin hem devleti hem de bu konuyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruşlarını harekete geçirdiğini ifade eden Sarı, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu vurguladı.

Sarı, kadın olmanın, şiddete maruz kalmak açısından başlı başına bir etken olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak sayması ve şiddetle mücadele için kurumsal mekanizma önermesi bakımından önemli olduğunu aktaran Sarı, kadına yönelik şiddetle mücadelede son derece kapsamlı hükümler içeren sözleşmenin hukuki boyutunun yanı sıra sosyal boyutunun da bulunduğunu kaydetti.

Şiddetin henüz başlamadan önlenmesi için toplumsal farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesini, evlilik öncesi eğitim ile anne-baba eğitim seminerlerinin yaygınlaştırılmasını öneren Sarı, okullarda drama sınıf ve bölümlerinde yapılacak somut pratiklerle şiddete başvurmaksızın çözüm yöntemlerinin öğretilmesini istedi.

Şiddet mağduruna odaklanma yerine failin ön plana çıkarılması, medya yoluyla şiddetin sıradanlaştırılmaması gerektiğini belirten Sarı, gerçekleşen şiddet değil yargılama sonunda faillere verilen cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilebileceğini söyledi.

Mağdur kadınların yaşadıkları her şiddet olayının sonunda farklı kurum ve kuruluşlara gitmesi, her defasında farklı kişilere yaşadıklarını anlatması yerine kişi odaklı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Sarı, önerilerini şöyle sıraladı:

"Aile mahkemelerinin iş yükü dikkate alınarak, sadece şiddet vakalarını derinlemesine inceleyecek, kadına yönelik şiddete ilişkin özel ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı. Bu mahkemelerde hakim, savcı, sosyal araştırmacı, psikolog, pedagog gibi uzman kadrolar atanmalıdır. Tedbir talebi ile başvuru yapan veya boşanma davası devam eden tarafların psikolojik destek alması zorunlu hale getirilmelidir. Alo 183 yardım hattı, Aile Bakanlığının hizmet alanına giren tüm konularda hizmet veriyor. Özellikle acil durumlarda, şiddet mağdurları için ayrıca bir yardım hattı kurulmalıdır. İngilizce, Arapça, Kürtçe gibi dil seçenekleri getirilmelidir."

Kaynak: AA