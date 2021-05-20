TBMM, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını araştıracak (2)
ŞENTOP: FİLİSTİN ALT KOMİSYONU KURULDUTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda kurulan Filistin Alt Komisyonu'na ilişkin açıklama yaptı.
ŞENTOP: FİLİSTİN ALT KOMİSYONU KURULDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda kurulan Filistin Alt Komisyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini bütün yönleriyle araştırmak üzere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'muzda Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Kısa zamanda başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı