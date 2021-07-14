TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşerek, kabul etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşerek, kabul etti.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarının, daha önce alt komisyonda görüşüldüğünü anımsattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "15 Temmuz millete ait yönetme yetkisine, devleti ele geçirerek el koymaya çalışan, dolayısıyla insan hakları düşüncesinin temeli olan hür ve serbest karar yerme yeteneğimizi reddeden, örgütlü bir şebekenin on yıllara sari devlet içindeki örgütlenmesi sonucunda elde ettiği güç birikimiyle giriştiği kanlı işgal hareketinin, şanlı bir direnişle akamete uğratıldığı bu süreci hep hatırlamak, toplumsal var oluş irademize sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, darbe girişimine karşı verdikleri mücadelede şehit olan vatandaşları rahmetle andı.

Komisyona ulaşan dilekçe sayıları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Komisyonumuza 27. Yasama Dönemi'nde 12 Temmuz 2021 itibarıyla ulaşan toplam başvuru sayısı 7 bin 808'dir. Bu başvurulardan 7 bin 677'si hakkında gerekli işlem yapılmıştır. Yapılan başvuruların 5 bin 984'ü cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta