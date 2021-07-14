TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşerek, kabul etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını görüşerek, kabul etti.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, Van ve İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarının, daha önce alt komisyonda görüşüldüğünü anımsattı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "15 Temmuz millete ait yönetme yetkisine, devleti ele geçirerek el koymaya çalışan, dolayısıyla insan hakları düşüncesinin temeli olan hür ve serbest karar yerme yeteneğimizi reddeden, örgütlü bir şebekenin on yıllara sari devlet içindeki örgütlenmesi sonucunda elde ettiği güç birikimiyle giriştiği kanlı işgal hareketinin, şanlı bir direnişle akamete uğratıldığı bu süreci hep hatırlamak, toplumsal var oluş irademize sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, darbe girişimine karşı verdikleri mücadelede şehit olan vatandaşları rahmetle andı.

Komisyona ulaşan dilekçe sayıları hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Komisyonumuza 27. Yasama Dönemi'nde 12 Temmuz 2021 itibarıyla ulaşan toplam başvuru sayısı 7 bin 808'dir. Bu başvurulardan 7 bin 677'si hakkında gerekli işlem yapılmıştır. Yapılan başvuruların 5 bin 984'ü cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından Van Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İzmir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Tarkan Tolga Akış Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, cezaevleri raporlarını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:26:55. #1.16#

title