TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun kabulü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AB içindeki kimi ülkelerin, Türkiye ile kendileri arasındaki gündemi, AB'nin gündemi haline getirme çabası içinde olduklarını belirterek "Adeta AB platformunu kendi menfaat ve çıkarları için Türkiye aleyhine kullanmak gibi bir yöntem benimsediklerini görüyoruz. Bunlara prim verilmemesi gerekir." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Henning Simon ve beraberindeki heyeti Meclisteki makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye'nin iki dost olduğunu, ayrıca ülkedeki Türkler nedeniyle kültürel bir bağ oluştuğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ilişkilerinde Almanya'nın, Birliğin ana omurgası olarak çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

AB'nin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu, Türk milletinin AB perspektifinin değişmediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Biz kendimizi Avrupa'nın bir parçası olarak görüyoruz. AB içindeki kimi ülkelerin Türkiye ile kendileri arasındaki gündemi, AB'nin gündemi haline getirme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Adeta AB platformunu kendi menfaat ve çıkarları için Türkiye aleyhine kullanmak gibi bir yöntem benimsediklerini görüyoruz. Bunlara prim verilmemesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

-"AB değerlerinden uzaklaşmamız mümkün değil"

Gelecek aylarda Avrupa Parlamentosunun, Türkiye raporu görüşeceğini, genel olarak taslak raporda Türkiye'ye haksızlık yapıldığı düşüncesinde olduklarını belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli kimselerin iddialarını gerçekmiş gibi telakki ederek onları rapora yansıtırken bizlerin söylemiş olduklarının hiçbir şekilde raporlarda yer bulmaması hakikaten taraflı bir rapor hazırlandığıyla ilgili bir imaj veriyor bize. Raporda benim Komisyonumu ilgilendiren konularla ilgili, 'Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi konusunda geriye gidiş içerisinde olduğu' gibi bir ifade yer alıyor ki bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Bizim AB değerlerinden, evrensel ilkelerden uzaklaşmamız mümkün değil. Bilakis son 20 yılda, özellikle yasal platformda gerçekleştirdiğimiz reformlar, hem birincil yasal dediğimiz mevzuat aşamaları, hem ikincil mevzuat çalışmalarımızda inanılmaz derecede ilerleme ve mesafe katettik. Türkiye'de insan hakları konusunda geçmişte konuşulan kötü olaylar bugün artık Türkiye'nin gündeminde değil. Bizim bakış açımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Dolayısıyla burada insan temel hak ve hürriyetlerinin evrensel standartlarda gelişmesini temin ederek aslında ülkemizin bu anlamda temayüz etmiş, gelişmiş ve ileriye bakan bir ülke olmasını arzu ediyoruz."

Çavuşoğlu, Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler konusunda inceleme yapmak üzere Komisyon olarak sınır bölgesine gittiklerinde, Yunanistan tarafından ateş açılması sonucu iki göçmenin vurulduğunu ve bir kişinin öldüğünü, bununla ilgili de rapor hazırladıklarını anlattı.

Ege Denizi'nde insanların kelepçelenerek suya atıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuyla ilgili görüntü olduğunu da söyledi.

"İnsani bağlar köprü oluşturuyor"

Henning Simon ise Almanya ve Türkiye arasında ilişkilerin yakın şekilde yürüyeceğini, ayrıca insani bağların da iki ülke arasında köprü oluşturduğunu ifade etti.

Almanya Federal Meclisinde Türk kökenli 18 milletvekili bulunduğunu dile getiren Simon, bunun kendileri için de gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Simon, insan haklarının evrensel değerler olduğunu ve herkesin bu alanda çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye'nin insan haklarını korumaya yönelik muazzam bir çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, AİHM ve BM tarafından verilmiş uluslararası kararları uygulaması gerektiğini söyleyen Simon, münferit olaylar yerine evrensel değerler üzerinde durup kararların uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Göç ve mülteciler konusunda Almanya'nın Türkiye'ye büyük bir minnettarlık duyduğunu vurgulayan Simon, "Türkiye insani görevlerini yerine getirerek çok sayıda mülteciye kucak açtı." dedi.

Simon, mültecilerin sınır geçişlerinde başka ülkelerin ihlalleri söz konusuysa, buna ilişkin kanıt ve görüntüler varsa ilgili mercilerce değerlendirilerek gereğinin yapılması gerektiğini bildirdi.