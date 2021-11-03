TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Fransa'nın başörtüsü özgürlüğünü konu alan Avrupa Konseyi ve AB projesini durdurmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi'ni abluka altına almaya çalışanların her fırsatta "özgürlük dersi" vermeye kalktıklarını ifade ederek, Türkiye'deki insan hakları standardının hiçbir batı devletinde bulunmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı çeşitliliği savunmak için başlattığı kampanyanın, başörtüsünü, bireyin özgür bir seçimi olarak takdim ettiğini anımsattı. Çavuşoğlu, özgürlük temalı bu kampanyanın durdurulmasına sebep olan Fransa'nın gerekçelerinin insan haklarına tahammülsüzlük ve İslam karşıtlığı anlamına geldiğini kaydetti.

Fransa'nın başörtüsü özgürlüğünü konu alan Avrupa Konseyi ve AB projesini durdurmasını eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başörtüsü özgürlüğünü konu alan Avrupa Konseyi ve AB ortak projesini durduran Fransa'da cumhurbaşkanı adayları, aşırı ırkçılara ve İslam düşmanlarına güya göz kırpıyorlar. İslam düşmanlığı üzerinden siyasi popülizmin dibine vuruyorlar."

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