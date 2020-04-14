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AK Parti, Ekonomi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: "Yeni bir destek paketi gündemde"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni bir destek paketinin gündemde olduğunu belirterek, "Ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart'tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek.

14.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:58
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni bir destek paketinin gündemde olduğunu belirterek, "Ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart'tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek." ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRKSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Çavuşoğlu, AK Parti olarak Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından yeni bir paketin daha hazırlığında olduklarını bildirdi.

Paket içeriğine dair bilgiler paylaşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, ücretsiz izne ayrılanlar olduğu gibi 15 Mart'tan sonra işini kaybedenler de var ve bu vatandaşlarımız da bundan istifade edecek. Vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler de içeriyor. Geniş bir paket olacak. Umarım bu gibi paketlerle süreci en az hasarla geçireceğiz."

Çavuşoğlu, yapılan toplantıların önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, kurallar ve tedbirler gereği çok fazla sahada olamıyoruz. O sebeple bu tip online yöntemlerle sizlerle bir arada olmak, sizleri ve düşüncelerinizi dinlemek bizim için çok önemli. Sizlerden aldığımız bilgileri hemen ilgililere aktarıyoruz."

İleriki sürecin önemli şeylere gebe olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kovid'den önce ve Kovid'den sonra olarak ayırabileceğimiz bir dönem. Avrupa Birliği'nin hiç iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum. Güç kaymalarının yaşanacağı, tedarik zincirlerinin bir yerden bir yerlere aktarılacağı, iki kutuplu bir dünyaya gitmekte olduğumuzu görüyorum. Ülkemizin bu noktada avantajları ve fırsatları var. Türkiye nispeten iyi durumda. Bu süreç arz ve talep konusunda bir 'V' halini aldı. En tepeden en dibe düşüldü ve tekrar en yükseğe çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'na katılımları için teşekkür eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan da hayatın durmadığına dikkat çekerek, "Koronavirüs sağlığın yanı sıra insanları sosyal ve psikolojik anlamda da etkilediğinden bu ilişkileri devamlı diri tutmaya ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden yeni gelişen bu video konferans yöntemiyle sık sık bir araya geliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine de gereken desteği sürdürmeyi ihmal etmediklerini aktaran Tunakan, şunları kaydetti:

"Mudanya Kaymakamlığı kanalıyla bir yardımda bulunduk. Üyelerimizin bağışlarıyla Mudanyalı ihtiyaç sahibi 200 aileye Başkan Vekilimiz Fatih Şakir'in katılımıyla dağıtımlar yapıldı. Bu anlamda Bursa'da ilklerden biri olduk. İftar yemeklerine harcanacak bütçemizi de ihtiyaç sahiplerine bağışlamayı planlıyoruz. Balkanlardan gelen Türkiye'de eğitim gören ve burs verdiğimiz öğrencilerin Türkiye'deki sıkıntılarının çözümleri ile ilgili vakıf kanalımızla da ciddi çalışmalar yapıyoruz."

Çözüme dönük önerileri paylaştıklarına işaret eden Tunakan, "Daha önce de birçok kez yaptığımız iş birliklerimiz hep sonuç verdi. Bizler özellikle bu süreçte ülkemizde üretilen malları kullanma çağrısı yapıyoruz. Yerli mallarımızı kullanalım ki üretimin ve istihdamın devam etmesine katkı sağlayalım." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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