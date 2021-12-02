TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda 'sığınmacılar' sunumu

Tbmm İnsan Hakları Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı temsilcilerince, ' Ege Denizi'nden geçişlerinde sığınmacılara karşı Yunanistan ve AB Sınır Güvenliği Birimi (Frontex) tarafından yapılan insan hakları ihlalleri' konulu sunum yapıldı.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı temsilcilerince Ege Denizi'nde sığınmacılara yönelik yapılan uygulamalar hakkında sunum yapıldı. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin şu anda yaklaşık 4 milyon kayıtlı sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bunların yaklaşık 3.2 milyonu Suriyeli. Onlara insani yardım ve destek sağlanmaktadır. Diğer kayıtlı sığınmacılar çoğunlukla Irak, Afganistan ve Somali'den gelmektedir. Türkiye, sığınmacı krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ülke olmuş, ekonomik, toplumsal ve siyasi ölçekte çok ciddi bir yükü tek başına karşılamak durumunda kalmıştır" dedi.

"Yunanistan bize şu ana kadar 2 bin 319 kişiyi geri gönderebildi. Karşıya geçmiş olanlarla ilgili, iç hukuk yollarını tüketmek kaydıyla yani iltica prosedürlerini tamamlayıp işlemler sonuçlandıktan sonra bize 'ben bunu bu mutabakat kapsamında size göndermek istiyorum' diyecekti. Şu ana kadar Yunanistan'a geçenler içerisinden sadece 2 bin 319'unu bize iade edebildi. Yani iç hukuk sistematiğini çalıştıramadı, çalıştıramadığı için bunlar elinde kaldı. Elinde kalınca ne yaptı? Kendi iç hukuk yollarını çalıştırıp sistemi işletmesi gerekirken bunu başaramayınca bu gayrı insani yönteme başvurmaya başladı. Biz bu kapsamda 30 bin 801 kişiyi Avrupa'ya yerleştirmişiz. Birebir yerleştirecektik, normalde 2 bin 319 kişiyi yerleştirmemiz gerekiyordu ama biz sistemi hızlı çalıştırdık, onların gönderdiğinin neredeyse 10 katından daha fazlasını, yaklaşık 15 katını Avrupa'ya yerleştirmiş durumdayız. Yani biz bu anlamda da 18 Mart kapsamında tarafımıza düşen bütün yükümlülükleri yerine getirdik."

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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