TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden, milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, Meclis ile Sağlık Bakanlığı arasında milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılması konusunda protokol hazırlandığı iddialarını yalanladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazarının yazısında, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaparak pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı" konusunda bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "TBMM'nin koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır. TBMM'de milletvekillerine ve çalışan personele aşı yapılması konusunda herhangi bir planlama ve takvim henüz söz konusu değildir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu