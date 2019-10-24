TBMM İdare Amiri Turan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile görüştü

24.10.2019 18:50

TBMM İdare Amiri ve Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya geldi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, TBMM'de Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan'ı ziyaret etti. Turan, yaptığı konuşmada, Filistin halkının ve devletinin Arap Birliği kınama kararına imza atmadığını bildiklerini belirterek, "Siyonist çevreler ve onlara payanda olmuş mecralar bunu ısrarla dillendirdiler. İsrail'in zulmüne dur diyemeyen ama 'İsrail'in içişlerine neden karışıyorsunuz' diyenlerin başını çektiği bu güruh Barış Pınarı Operasyonunu kullanarak iki ülke halkı arasında var olan manevi bağı zedelemeye, zayıflatmaya çalıştılar. Bizim Filistin'le olan bağımız böyle yalan ve uydurma haberlerle kopacak değildir. İki ülke arasında derin ve sarsılmaz bağları sabote etmeye çalışanları çok iyi biliyoruz. Halkımızı galeyana getirerek, kışkırtıcı ve iftira haberlere gereken cevaplar verilmiştir" dedi.

"FİLİSTİN'İN KENDİ İÇİNDEKİ SORUNLARIN VE GÜÇLÜĞÜN FARKINDAYIZ"

Arap Ligi toplantısına imza atmayan Libya, Sudan ve Katar ile birlikte toplantıya temsilci göndermeyen Filistin'e teşekkür eden Turan, "Filistin'in kendi içindeki sorunların ve güçlüğün farkındayız. Özellikle işbirlikçi Arap rejimlerinin yöneticilerinin Filistin'e uyguladıkları baskılara ve tehditlere rağmen Filistin'in toplantıya temsilci göndermemesini takdir ettik. Konu hakkında gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu devletimizin görüşlerini açıkladı. Durum böyle olmasına rağmen ülkemizde bazı çevrelerin hala ısrarla "Filistin bile İsrail'in yanında yer aldı" yalanlarını savurmasını ancak Siyonistlere olan diyet borcunu ödediklerini veya katil, terörist İsrail'e destek çıktıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"BU YALAN HABERLER VE DEZENFORMASYON BİZİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve diğer konularda her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Türkiye ve Filistin Devletleriyle halkları arasında çok güçlü ve kopmaz bağlar olduğunu hatırlattı. Mustafa, "Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Arap Birliği ise 12 Ekim 2019 tarihinde toplandı ve Filistin Devleti bu toplantıya üst düzey temsilci göndermedi. Daha operasyonun ilk gününde Arap Ligi bile toplanmadan sosyal medyada 'Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberler yayıldı. Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik. Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA